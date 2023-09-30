Alfa Romeo 4C реинкарнируется в формате электромобиля
Компактный спорткар Alfa Romeo 4C находился в производстве с 2013 по 2020 годы и за эти годы было сделано менее десяти тысяч экземпляров купе и родстера, так что модель нельзя было назвать популярной, что и предопределило её судьбу на конвейере. Но уже в текущем десятилетии автомобиль может вернуться на рынок, пусть и в переосмысленном в духе времени формате — с электрической силовой установкой и с новым именем. Ожидается, что случится это не раньше 2027 года.
Руководитель отдела продукции Alfa Romeo Дэниел Гуззафейм подтвердил, что итальянский автопроизводитель решительно настроен сохранить в своей модельной линейке компактный и лёгкий спорткар. Пока таких автомобилей нет, но работы над возвращением купе ведутся.
И это будет электромобиль. Ожидается, что модель получит имя Alfa Romeo 4E, чтобы подчеркнуть преемственность с Alfa Romeo 4C, однако это пока не окончательное решение и всё может поменяться — не исключено, что новинку назовут историческим именем Spider.
Выпустить электроспорткар компания намерена для конкуренции с будущими поколениями Alpine A110 и Porsche Boxster и готовящимся к возрождению Lotus Elise. Никаких технических характеристик новинки пока не озвучивают, но будущий спортивный электромобиль Alfa Romeo очевидно будет широко унифицирован по платформе и агрегатам с другими электромобилями концерна Stellantis.