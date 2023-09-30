Китай запустил первый поезд, способный передвигаться со скоростью 350 км/ч

О вводе в эксплуатацию высокоскоростной железной дороги, соединившей города Фучжоу и Сямэнь, сообщило агентство Синьхуа.

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Удивляют технические характеристики новой дороги - скорость движения по ней достигает нового максимума и равняется скорости поршневых самолетов. Протяженность дороги 277 км и по ней поезд мчится со скоростью 350 км/ч.

Довольно протяженный отрезок дороги почти в 20 км пролег над морем и это, как сообщает агентство, новый крупный инфраструктурный проект страны.

Сегодня по новой дорога можно домчатся из одного города в другой менее чем за час, хотя ранее самый быстрый путь занимал около полутора часов.

С железной дороги открывается потрясающий вид на море, пишет агентство, поскольку путь пересекает три залива по мостам.