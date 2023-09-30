Китай запустил первый поезд, способный передвигаться со скоростью 350 км/ч
О вводе в эксплуатацию высокоскоростной железной дороги, соединившей города Фучжоу и Сямэнь, сообщило агентство Синьхуа.
Удивляют технические характеристики новой дороги - скорость движения по ней достигает нового максимума и равняется скорости поршневых самолетов. Протяженность дороги 277 км и по ней поезд мчится со скоростью 350 км/ч.
Довольно протяженный отрезок дороги почти в 20 км пролег над морем и это, как сообщает агентство, новый крупный инфраструктурный проект страны.
Сегодня по новой дорога можно домчатся из одного города в другой менее чем за час, хотя ранее самый быстрый путь занимал около полутора часов.
С железной дороги открывается потрясающий вид на море, пишет агентство, поскольку путь пересекает три залива по мостам.
Строительство дороги, по словам инженеров, доставили строителям много хлопот - необходимо было преодолеть сильные ветра, высокие волны, глубоководье и высокую коррозийность морской воду. К тому же дорога пролегла через сейсмоактивный регион.