В России закончились официально ввезенные Volkswagen Touareg

У дилеров Volkswagen в России закончились новые внедорожники Volkswagen Touareg, официально ввезенные в страну представительством Volkswagen, узнала «Газета.Ru».

Об этом сообщили в дилерском центре Volkswagen в Магнитогорске, где был выставлен на продажу последний экземпляр.

«У нас был один Touareg, но его недавно продали. Таких машин больше нет в наличии», — рассказал менеджер автосалона корреспонденту «Газеты.Ru», обратившемуся с вопросом о приобретении Volkswagen Touareg из старых запасов.

О том, что официально ввезенных в Россию Volkswagen Touareg не осталось в наличии, свидетельствуют и данные Automotive Group Rus (название бывшего российского представительства Volkswagen Group Rus). По состоянию на начало сентября непроданными оставались два внедорожника у двух дилеров.

За последний Volkswagen Touareg из официальных поставок в комплектации Elegance дилер из Магнитогорска просил 11,5 млн рублей. Автомобиль оснащен 3,0-литровым дизелем мощностью 249 л.с., автоматической 8-ступенчатой трансмиссией и полным приводом.