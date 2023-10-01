Tesla выпустила обновленный кроссовер Model Y для рынка Китая

Отмечается, что автомобиль получил обновленную отделку приборной панели из текстиля. Кроме того, появилась фоновая подсветка салона, как у Model 3. Эта функция позволяет водителям персонализировать освещение в автомобиле в соответствии со своими предпочтениями. Также автомобиль комплектуется обновленными 19-дюймовыми дисками.

До этого в Китае стартовал прием заказов на обновленный седан Tesla Model 3. У рестайлинговой машины передняя часть кузова полностью новая, включая фары, крылья, капот и бампер. Сзади появились С-образные фонари, другие крышка багажника и бампер, а вместо эмблемы теперь просто название марки. Модель начального уровня теперь может проехать без подзарядки до 606 км или 9% больше по сравнению с предыдущей версией.