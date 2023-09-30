СМИ: Apple не знает, что делать с проектом электромобиля

Проект электромобиля Apple Car «потерял всякую заметность» в структуре Apple и зашел в тупик. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на данные известного инсайдера и аналитика TF International Securities Минга-Чи Куо.

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Куо считает, что, если Apple не перейдет к стратегии поглощения, то она потеряет шанс выхода на рынок электромобилей. По его словам, без поддержки мощностей какого-либо автобренда Apple Car вряд ли поступит в производство в ближайшие несколько лет.

GizmoChina пишет, что прогноз Минга-Чи Куо вряд ли можно назвать неожиданным. Apple уже несколько лет публично не раскрывает информацию об Apple Car. Вместе с тем о проблемах с проектом говорит смена нескольких людей во главе подразделения. Постоянная ротация кадров в руководстве привела к сбоям в разработке продукта. В частности, появлялась информация о том, что разработчики Apple столкнулись с техническими проблемами при развитии системы автопилота.