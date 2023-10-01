На Крымском мосту перекрыли движение

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили утром 1 октября, срок действия ограничения не называется. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал информцентра по ситуации на мосту.

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — следует из сообщения, размещенного в 11:17 мск.

Другой дополнительной информации, включая сроки возобновления движения по Крымскому мосту, пока не приводится.