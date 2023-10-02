Редкий BMW Z1 выставлен на аукцион

Оригинальный автомобиль Z также является одним из самых редких автомобилей серии zukunft (в переводе с немецкого - "будущее"), поскольку BMW выпустила всего 8000 экземпляров. Автомобиль с небольшим пробегом, выпущенный в 1991 г., выставлен на аукцион в Великобритании компанией Cars & Classic.

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Нынешний продавец приобрел автомобиль в 2021 году у дилера BMW в Ла Специи (Италия), который владел миниатюрным родстером с самого первого дня. Несмотря на почтенный возраст, пробег BMW Z1 составил всего 9 342 км, и на нем до сих пор установлены оригинальные шины Pirelli. Эксплуатация автомобиля с 32-летними шинами довольно опасна, поэтому тому, кто купит этот Z1, лучше приобрести новую резину.

Представленный автомобиль, выпущенный подразделением Technik компании, был построен в Мюнхене. Z1 до сих пор остается полностью оригинальным, поскольку не подвергался никаким изменениям, даже реставрации, поэтому на кузове в некоторых местах заметны трещины. Автомобиль окрашен в черный металлик Traumschwarz (Dream Black). Двери по-прежнему работают, как и было заявлено, крыша складывается правильно. Внутри обивочный материал выдержал испытание временем. В автомобиле сохранилось оригинальное радио, установленное BMW в 1991 году, и он выглядит как настоящая капсула времени как снаружи, так и внутри.

Автомобили Z1 собирались в основном вручную и оснащались передней подвеской от E30, а сзади устанавливалась новая многорычажная система (Z-Axle) с двумя поперечными и одним продольным рычагами. Силовой агрегат - 2,5-литровая рядная шестерка с естественным всасыванием, использовавшаяся на 3-й серии E30, передавал на заднюю ось 168 л.с. и 222 Нм крутящего момента через пятиступенчатую механическую коробку передач. Для того, чтобы учесть ультранизкую линию капота, M20 наклонен на 20 градусов вправо.