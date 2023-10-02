Редкий BMW Z1 выставлен на аукцион

Выставлен на аукцион BMW Z1 с небольшим пробегом и оригинальными шинами
Оригинальный автомобиль Z также является одним из самых редких автомобилей серии zukunft (в переводе с немецкого - "будущее"), поскольку BMW выпустила всего 8000 экземпляров. Автомобиль с небольшим пробегом, выпущенный в 1991 г., выставлен на аукцион в Великобритании компанией Cars & Classic.
Нынешний продавец приобрел автомобиль в 2021 году у дилера BMW в Ла Специи (Италия), который владел миниатюрным родстером с самого первого дня. Несмотря на почтенный возраст, пробег BMW Z1 составил всего 9 342 км, и на нем до сих пор установлены оригинальные шины Pirelli. Эксплуатация автомобиля с 32-летними шинами довольно опасна, поэтому тому, кто купит этот Z1, лучше приобрести новую резину.
Представленный автомобиль, выпущенный подразделением Technik компании, был построен в Мюнхене. Z1 до сих пор остается полностью оригинальным, поскольку не подвергался никаким изменениям, даже реставрации, поэтому на кузове в некоторых местах заметны трещины. Автомобиль окрашен в черный металлик Traumschwarz (Dream Black). Двери по-прежнему работают, как и было заявлено, крыша складывается правильно. Внутри обивочный материал выдержал испытание временем. В автомобиле сохранилось оригинальное радио, установленное BMW в 1991 году, и он выглядит как настоящая капсула времени как снаружи, так и внутри.
Автомобили Z1 собирались в основном вручную и оснащались передней подвеской от E30, а сзади устанавливалась новая многорычажная система (Z-Axle) с двумя поперечными и одним продольным рычагами. Силовой агрегат - 2,5-литровая рядная шестерка с естественным всасыванием, использовавшаяся на 3-й серии E30, передавал на заднюю ось 168 л.с. и 222 Нм крутящего момента через пятиступенчатую механическую коробку передач. Для того, чтобы учесть ультранизкую линию капота, M20 наклонен на 20 градусов вправо.
По предварительным оценкам аукционного дома, Z1 будет продан за сумму от 61 000-73 200 долларов США или 57 600-69 100 евро по текущему курсу.