Минпромторг изменил правила параллельного импорта для китайских авто
С 1 октября Минпромторг меняет правила параллельного импорта. Стал невозможен ввоз машин концернов, которые не покинули российский рынок и продолжают импортировать автомобили официально.
К ним относятся, в основном, дорогие машины китайских концернов. Это значит, что желающие приобрести машину теперь не смогут купить ее дешевле официальной рекомендованной цены производителя, рассказали "РГ" в отрасли.
"Механизм параллельного импорта касается брендов, которые ушли с российского рынка. То есть, официальных поставок авто нет, и их начинают перевозить какие-либо юридические или физические лица. В этом случае бренды, безусловно, вне конкуренции, - рассказывает автоэксперт Петр Шкуматов. - Другое дело, когда марка вроде как работает в России и с рынка не уходила, при этом сторонние юридические лица привозят эти машины и продают дешевле. Их стоимость меньше, поскольку при параллельном импорте продавцы не выходят на официальный рынок и не вкладывают деньги в сервисную сеть продаж. В итоге продающиеся официально машины стоят дороже, чем ввезенные по схеме параллельного импорта авто. Получается, что присутствующие на российском рынке дилеры оказываются в невыгодных условиях. Они много раз писали об этом в правительство и сейчас достигли цели".
В отрасли отмечают, что мера затронет только китайские авто, поскольку корейские, японские и европейские бренды наш рынок уже покинули. Кроме того, купить их теперь можно будет только по рекомендованной цене.
"Желающие приобрести машину теперь не смогут купить ее дешевле официального ценника автомобиля тех марок, которые есть в России. Думаю, какое-то время эти предложения ещё все-таки будут на рынке, но они закончатся, и тогда купить машину дешевле официального ценника будет нельзя", - отмечает Шкуматов.