Минпромторг изменил правила параллельного импорта для китайских авто

"Механизм параллельного импорта касается брендов, которые ушли с российского рынка. То есть, официальных поставок авто нет, и их начинают перевозить какие-либо юридические или физические лица. В этом случае бренды, безусловно, вне конкуренции, - рассказывает автоэксперт Петр Шкуматов. - Другое дело, когда марка вроде как работает в России и с рынка не уходила, при этом сторонние юридические лица привозят эти машины и продают дешевле. Их стоимость меньше, поскольку при параллельном импорте продавцы не выходят на официальный рынок и не вкладывают деньги в сервисную сеть продаж. В итоге продающиеся официально машины стоят дороже, чем ввезенные по схеме параллельного импорта авто. Получается, что присутствующие на российском рынке дилеры оказываются в невыгодных условиях. Они много раз писали об этом в правительство и сейчас достигли цели".