В сети показали VW Beetle, замаскированный под Rolls-Royce

Полюбуйтесь этим необычным экземпляром — винтажным VW Beetle, замаскированным под Rolls-Royce. Его выставили на продажу в Пало-дель-Колле, Италия. Эта сборка берет свое начало в кабриолете VW Super Beetle 1972 года. Кто-то решил радикально преобразить его, превратив в то, что, как они надеялись, будет напоминать Rolls -Royce.

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Обширные модификации включают квадратный нос из стекловолокна с кастомной решеткой Pantheon и орнаментом Spirit Of Ecstasy, гордо сидящим на вершине. Передние и задние крылья расширены, а фары заменены двойными круглыми блоками в рамке из искусственного хрома. Еще одна особенность, вдохновленная седаном, — это большой багажник сзади. В нем отсутствуют оригинальные воздухозаборники Beetle, которые, вероятно, вызывают проблемы с нагревом двигателя VW с воздушным охлаждением, установленного сзади. Завершающим штрихом являются боковые пороги в деревянном стиле, которые сочетаются с вставками деревянной отделки внутри салона.

Выдвижная верхняя часть находится в довольно плачевном состоянии: заднее стекло скоро отслоится, а в ткани есть несколько неприглядных дырок. Что касается механического состояния этого «Жука», то оно остается загадкой, как и пробег, который, учитывая возраст автомобиля, может быть значительно большим.

Запрашиваемая цена жука Rolls-Royce составляет 9500 евро или почти 1 млн рублей. Это звучит слишком много для модифицированного Beetle, особенно если учесть, что подержанные цены на подлинный Rolls-Royce Silver Shadow 1970-х годов в Италии начинаются примерно с 13 000 евро.

Подобные Beetle с открытым верхом и обвесами Rolls-Royce используются на свадьбах в Италии, возможно, из-за ограниченного пространства на узких улицах.