Автомобили в России перестали дорожать

Эксперты "Автостата" выяснили, что за период с 16 по 30 сентября 2023 года не было зафиксировано изменений цен на новые автомобили, которые официально продаются в России.

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Аналитики напомнили, что массовое подорожание машин наблюдалось в августе, когда сразу 15 марок увеличили стоимость своих автомобилей.

По словам аналитиков, в последний месяц лета повышение цен на машины происходило вследствие введения нового утилизационного сбора (с 1 августа) и ослабления курса рубля по отношению к ведущим иностранным валютам.

Ранее "РГ" сообщала, что в августе 2023 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 3 130 000 рублей.

При этом по меньшей мере 20 новинок ожидается на российском автомобильном рынке этой осенью. Ряд марок приходит к нам самостоятельно, другие действуют через дистрибьюторов.

Продажи новых легковых автомобилей в России в августе 2023 года выросли в 2,6 раза по сравнению с августом прошлого года и составили 109 700 машин.