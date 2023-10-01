Audi разработает отдельную платформу для спорткаров на электротяге

Audi выпустит отдельную платформу для электрических спорткаров. 2023 год станет последним в истории моделей Audi R8 и Audi TT. И хотя судьбу этих автомобилей компания окончательно ещё не решила — их либо полностью снимут с производства, либо позднее представят новые поколения, но уже в виде электромобилей — первые признаки продолжения истории уже появляются. Немецкий автопроизводитель рассматривает возможность создания отдельной платформы для электроспорткаров. Она появится не ранее 2027 года, но работа над её вариациями уже ведётся.