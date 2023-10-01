Audi разработает отдельную платформу для спорткаров на электротяге
Audi выпустит отдельную платформу для электрических спорткаров. 2023 год станет последним в истории моделей Audi R8 и Audi TT. И хотя судьбу этих автомобилей компания окончательно ещё не решила — их либо полностью снимут с производства, либо позднее представят новые поколения, но уже в виде электромобилей — первые признаки продолжения истории уже появляются. Немецкий автопроизводитель рассматривает возможность создания отдельной платформы для электроспорткаров. Она появится не ранее 2027 года, но работа над её вариациями уже ведётся.
Глава отдела технического развития Audi Оливер Хоффманн заявил, что компания рассматривает возможность разработки отдельной платформы исключительно для спортивных моделей с электрической силовой установкой. В основу таких электромобилей должна лечь анонсированная платформа SSP.
Volkswagen Group разрабатывает её для всех своих марок. В частности, Audi намерена переработать её для спорткаров и таким образом продолжить историю Audi R8 и Audi TT либо под этим же именем, либо выпустить электрические спорткары, которые станут духовными преемниками моделей.
«Мы говорим о том, чтобы использовать системы и модули платформы SSP, технологии, чтобы вывести эту платформу за её пределы путём определённых доработок. И уже этот варианты платформы использовать для знаковых спортивных моделей Audi. Мы чётко нацелены на запуск таких электромобилей в серию», — сказал Хоффманн.
При этом никаких сроков появления электрических спорткаров топ-менеджер марки не обозначил.