В Китае начались продажи кроссоверов GAC Trumpchi ES9
Китайская компания GAC начала продажи кроссоверов Trumpchi ES9. Об этом сообщает autohome.com.cn. Цены начинаются от 300 тыс. юаней (4 млн рублей по курсу на момент публикации).
GAC Trumpchi ES9 — трехрядный кроссовер, в котором могут разместиться до семи человек, включая водителя. При этом второй ряд может быть выполнен как в виде трехместного дивана, так и в виде двух отдельных кресел с функциями подогрева, вентиляции и массажа.
Длина автомобиля составляет 5115 мм, а колесная база — 2920 мм. GAC Trumpchi ES9 оснащен гибридной силовой установкой, которая состоит из 2,0-литрового бензинового турбомотора мощностью 190 л.с., электродвигателя с отдачей 182 л.с. и литийионной батареи. Суммарная мощность системы достигает 373 л.с.
GAC Trumpchi ES9 укомплектован различными системами безопасности и помощи водителю. Среди них адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение в экстренных ситуациях, удержание в полосе движения, функция контроля слепых зон, датчики давления в шинах и другие. Также автомобиль оборудован системой автоматической парковки.