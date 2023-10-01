Китайская компания GAC начала продажи кроссоверов Trumpchi ES9. Об этом сообщает autohome.com.cn. Цены начинаются от 300 тыс. юаней (4 млн рублей по курсу на момент публикации).

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GAC Trumpchi ES9 — трехрядный кроссовер, в котором могут разместиться до семи человек, включая водителя. При этом второй ряд может быть выполнен как в виде трехместного дивана, так и в виде двух отдельных кресел с функциями подогрева, вентиляции и массажа.

Длина автомобиля составляет 5115 мм, а колесная база — 2920 мм. GAC Trumpchi ES9 оснащен гибридной силовой установкой, которая состоит из 2,0-литрового бензинового турбомотора мощностью 190 л.с., электродвигателя с отдачей 182 л.с. и литийионной батареи. Суммарная мощность системы достигает 373 л.с.