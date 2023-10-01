Легендарную «Пагоду» превратили в мощный электромобиль

Культовый Mercedes-Benz SL «Пагода» превратился в мощный электрокар. Британская компания Everrati Automotive, которая специализируется на переделке классических автомобилей в электромобили, представила новый проект на базе культового Mercedes-Benz SL в кузове W113. «Пагоду» совместно со специалистами по реставрации из фирмы Hilton & Moss превратили в элегантный и роскошный электрокар, который оказался мощнее и динамичнее исходной модели, но при этом тщательно сохранил оригинальный внешний вид и интерьер легенды.

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Работа над электромобилем начинается с тщательной реставрации оригинального родстера, которой занимаются специалисты Hilton & Moss. Основной задачей является сохранение внешнего вида и салона — визуально отличить новинку от базовой модели можно лишь по отсутствующей выхлопной трубе и новым шкалам на панели приборов.

Оригинальный 6-цилиндровый мотор в Everrati предлагают заменить на два электромотора — базовым вариантом является 175-сильный, но кому этого недостаточно, доступен и 305-сильный. Заявлено, что обе модели могут развивать 200 километров в час максимальной скорости, что соответствует исходной «Пагоде».

Everrati