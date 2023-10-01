Движение по Крымскому мосту возобновлено

На Крымском мосту возобновилось движение автомобилей. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал информцентра по ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Ранее движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили утром 1 октября, срок действия ограничения не называется. Другой дополнительной информации, включая сроки возобновления движения по Крымскому мосту, пока не приводится.