КАМАЗ решил отказаться от иностранного ПО в пользу «1C»

Директор центра ИКТ предприятия Юрий Шостак в ходе демодня Индустриального центра компетенций «Автомобилестроение» рассказал, что компания КАМАЗ планирует отказаться от иностранного ПО SAP-систем в пользу «1С». Об этом сообщает CNews.

Но, как заявил Юрий Шостак, «1С» необходима доработка некоторых функций, учитывая отрасль автомобилестроения, при этом компания пока не заинтересована в доработке своего продукта. Если «1С» не согласится на доработку программы, то КАМАЗ будет разрабатывать свое собственное программное обеспечение. Но оно не сможет подойти другим компаниям, поскольку будет разработано в соответствии с требованиями КАМАЗ.