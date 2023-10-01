Выяснилось, почему экран российского электрокара «Атом» встроен в руль.

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Руководитель дизайн-проекта Александр Павлович прояснил ключевые моменты, касающиеся компоновки и внешности. Аргументы сотрудников стартапа приводит официальный телеграм-канал «Атом». Дизайн-директор объяснил: создатели электрокара стремятся переосмыслить водительский интерфейс. Чтобы за рулём ничего не отвлекало, от огромных тачскринов решили отказаться.

Александр Павлович подчеркнул, что функции управления автомобилем «Атом» хотят перевести в «невидимый режим». В руках водителя единственный обязательный инструмент — руль — наделённый функционалом геймпада. Самую необходимую информацию выведут на проекционный экран. Впрочем, в «Атоме» соглашаются, что дисплей в руле — серьезный вызов для дизайнов и конструкторов.

Другие вопросы касались наличия переднего багажника, отделочных материалов и сходства «Атома» с китайскими электромобилями. Александр Павлович раскрыл, что ниши для поклажи спереди не будет, а заказать салон из натуральной кожи не удастся: в серию пойдут комбинированные интерьеры из ткани и синтетических материалов. Что касается общности с «китайцами», то сходство объясняется тем, что перед инженерами из разных стран ставятся похожие задачи.