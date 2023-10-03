У обновленного Porsche Cayenne появился новый двигатель
У обновленного Porsche Cayenne появился новый двигатель. Раскрыты характеристики «промежуточной» бензин-электрической версии S E-Hybrid, которой не было в изначальной линейке. Силовая установка состоит из турбомотора V6 3.0, электромотора, встроенного в коробку передач, и тяговой батареи ёмкостью 25,9 киловатт-часа. Пиковая отдача — 519 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Без активации ДВС кроссовер может проехать от 79 до 90 километров.
В актуальной гамме теперь три заряжаемых гибрида: E-Hybrid, S E-Hybrid и Turbo E-Hybrid. Электрическая начинка во всех случаях одинаковая: разница в характеристиках достигается за счёт типа и уровня форсировки бензинового двигателя. Изюминка версии Cayenne S E-Hybrid — красные тормозные суппорты.
По разгонной динамике гибридный и негибридный Cayenne S сравнимы, хотя техника совсем разная: у «обычного» варианта под капотом 4,0-литровый V8 (474 силы, 600 Нм). Не придётся доплачивать за адаптивную двухкамерную пневмоподвеску, матричные фары, 20-дюймовые легкосплавные диски и «спортивный» выхлоп. Новый гибрид будет продаваться в двух типах кузова: обычном и кросс-купе.
В США цены на Porsche Cayenne S E-Hybrid стартуют со 101 750 долларов (10 миллионов рублей), за кросс-купе придётся доплатить 3900 долларов. Однако до весны 2024 года американцы свои машины не получат. О дальнейшем расширении линейки пока не сообщается, но в обновлённой гамме пока нет «заряженных» версии GTS.