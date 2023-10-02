В России цена на авто с пробегом в III квартале выросла на 39%

Средняя стоимость автомобиля в России с пробегом в III квартале 2023 года выросла на 39% в годовом выражении и достигла 640 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании "Авито авто", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

Также, по информации экспертов платформы, продажи подержанных машин в России в июле-сентябре увеличились на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Средняя цена автомобилей с пробегом в III квартале 2023 года выросла на 39,1% год к году и достигла 640 тыс. рублей", - отмечается в исследовании.

Согласно данным "Авито авто", лидерами продаж среди брендов традиционно стали "Автоваз", Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

Наиболее востребованные модели

Рейтинг самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом дороже 3 млн рублей возглавила Toyota Camry со средней ценой 3,5 млн рублей. Следом идут Toyota Land Cruiser (5,5 млн) и BMW X5 (6,8 млн).

В ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей лидером стала также Toyota Camry (средняя цена 2,2 млн рублей). На второй позиции по объему продаж расположилась Kia Sportage со средней ценой 2,1 млн рублей, а на третьей - Hyundai Creta стоимостью 1,85 млн рублей.

В рейтинге бюджетных автомобилей до 1,5 млн рублей первое место заняла модель Lada Priora, средняя стоимость которой достигла 430 тыс. рублей. На второй и третьей строчке - Lada Granta (300 тыс. рублей) и Lada 2114 Samara (540 тыс. рублей) соответственно.