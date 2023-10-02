«Хардкорный» хот-хэтч Toyota GR Yaris появится через полгода. Японское издание BestCarWeb настаивает: поставки обновлённой модели начнутся весной 2024 года. Инсайдеры подтвердили, что GR Yaris получит более мощный турбомотор от GR Corolla, а помимо 6-ступенчатой «механики» клиенты смогут заказать 8-ступенчатую автоматическую коробку передач с гидротрансформатором и подрулевыми лепестками. Ещё анонсированы точечные внешние улучшения.

© Toyota

Разработка двухпедальной Toyota GR Yaris не секрет: ещё прошлой весной засветился прототип хот-хэтча для ралли, на котором обкатывали перспективную трансмиссию. На более мощный вариант трёхдверки японские топ-менеджеры тоже намекали: было очевидно, что «младший» хот-хэтч получит турбомотор 1.6 в варианте форсировки на 304 лошадиные силы и 400 Нм.

Японские журналисты полагают, что изменения в экстерьере будут сводиться к более агрессивному аэродинамическому обвесу. Вдобавок, в салоне появится виртуальная приборная панель, будет точечно улучшена подвеска и тормоза, а также увеличена жёсткость кузова. Апгрейд приведёт к увеличению стартовой цены: сейчас в Японии GR Yaris стоит от 3,96 миллиона йен, но после модернизации «входной билет» в мир хот-хэтчей обойдётся в пять миллионов йен.