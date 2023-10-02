"Ъ": водители возвращают права после езды "под лекарствами" благодаря решению КС

В России граждане нашли способ вернуть автомобильные права, которых они были лишены за езду "под лекарствами". Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

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Правила дорожного движения в РФ запрещают управлять автомобилем под воздействием лекарств, которые ухудшают реакцию водителей. До ноября 2022 года суды лишали водителей прав при выявлении следов ненаркотических и непсихотропных препаратов, однако после этого Конституционный суд (КС) запретил наказывать водителей за это, так как формально в КоАП нет нормы, которая позволяла бы наказывать водителей за принятие лекарств.

"Автомобилисты тем временем решили воспользоваться временным запретом, чтобы вернуть права, которых они лишились за прием лекарств", - говорится в статье.