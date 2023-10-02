Обнаружен пятидесятилетний ВАЗ-2102 с пробегом 80 км

Обнаружен новый ВАЗ-2102, простоявший в гараже 50 лет
На канале блогера Roma Urraco появилось видео с новым ВАЗ-2102. Владелец "двойки" купил машину в начале 1970-х, но в итоге никуда на ней не ездил (пробег - 80 км). Универсал стоял в сухом гараже до августа 2023-го.
ВАЗ-2102 в редком сером цвете сохранился в отличном состоянии: лакокрасочное покрытие без единой царапины, а хром почти идеальный. На покрышках нет трещин, у машины оригинальные уплотнители и даже тормозные шланги.
В итоге сейчас убрали толстый слой пыли с кузова и салона, заменили масло в редукторе, коробке передач и двигателе, слили старый бензин, антифриз и тормозную жидкость. Также почистили топливный бак и карбюратор, поменяли аккумулятор и свечи, разработали сцепление.
Универсал оснащен 1,2-литровым карбюраторным бензиновым мотором мощностью 59 л.с. и 4-ступенчатой "механикой".
Напомним, что ВАЗ-2102 серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1971 по 1986 год, являясь лицензионной версией Fiat 124 Familiare, с многочисленными отличиями, аналогичными базовой модели ВАЗ-2101. Тираж составил 667 тысяч автомобилей.