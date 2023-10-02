Hyundai окончательно попрощался с минивэном H-1

Hyundai окончательно попрощался с заслуженным минивэном H-1. В Таиланде начали принимать заказы на модель в комплектации Final Edition (FE). Представительство Hyundai подтвердило: речь идёт о последней партии H-1, и в 2024 году минивэн снимут с производства. Особенности сборки FE: медиасистема с 9-дюймовым тачскрином, бежевый салон, расширенный набор опций и декор. Цены стартуют с 1,5 миллиона бат (эквивалент 4,0 миллиона рублей).

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Преемники Hyundai H-1 — семейство Staria — дебютировали 2,5 года назад, но в Таиланде утилитарный H-1 подзадержался, и две коммерческие модели продаются одновременно. Нюанс в том, что «единичка» доступна только в формате пассажирского микроавтобуса с 11-местным салоном, задним приводом и 2,5-литровым дизелем (175 сил, 441 Нм).

Как и полагает автобусу, опций немного: автоматические фары, климат- и круиз-контроль, 16-дюймовые легкосплавные диски, система стабилизации и задние парктроники. Коробка передач безальтернативна: только архаичный 5-ступенчатый автомат. Зато Hyundai H-1 даже в богатой версии Final Edition на 17 процентов дешевле базового минивэна Staria.