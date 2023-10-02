Лишенные прав водители нашли лазейку в законе

Российские водители, лишенные прав за вождение «под лекарствами», нашли способ отменить решение судов. Как рассказал «Коммерсант», в 2022 году Конституционный суд (КС) запретил наказывать водителей за вождение под воздействием сильнодействующих препаратов, если они не относятся к наркотикам.

В решении КС было указано, что сначала в административном кодексе должна появиться норма, касающаяся приема сильнодействующих лекарств, а в законодательстве - точный список несовместимых с вождением препаратов.

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С осени 2022-го Верховный суд России, ссылаясь на КС, постановил вернуть права нескольким водителям, принимавшим различные сильнодействующие анальгетики и препараты для лечения эпилепсии. «Коммерсант» нашел в картотеке ВС серию недавних однотипных постановлений на эту тему.

В качестве примера газета привела дело Анатолия К. из Барнаула, которого в 2020 году лишили прав из-за вождения после приема опиоидного анальгетика трамадола. Водитель сообщил, что принимал препарат «Залдиар» (в него входит трамадол) по назначению врача. Суд первой инстанции лишил его прав, сославшись на инструкцию к препарату, запрещающую садиться за руль». В итоге водитель дошел до ВС и тот отправил дело на пересмотр. В ВС заявили, что до внесения поправок нельзя лишать прав за препараты, которые не являются наркотиками или психотропными веществами.

ПДД запрещают вождение под воздействием лекарственных средств, которые могут ухудшать реакцию. До решения КС суды лишали водителей прав за прием ненаркотических и непсихотропных препаратов (к примеру, входящего в валокордин фенобарбитала). Однако в КС пришли к выводу, что в административном кодексе формально нет нормы для наказания водителей за прием лекарства.