В Госдуме предложили ввести штраф за парковку такси во дворах

Законопроект о запрете парковки автомобилей такси в жилой зоне более получаса будет подготовлен в осеннюю сессию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на автора инициативы, вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР).

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«Тема получила невероятно высокий отклик во время выборов мэра Москвы. Она, безусловно, затрагивает крупные мегаполисы — такие, как Москва и Санкт-Петербург. Поэтому будем ориентироваться на большие города, при этом не должна пострадать и индустрия», — подчеркнул Чернышов.

По словам депутата, сейчас вести речь о предлагаемых размерах штрафов за парковку такси в дворах пока рано, однако, они могут быть соразмерны с наказанием за нарушение правил парковки на местах для инвалидов. В КоАП РФ за такое правонарушение предусмотрена санкция в 5 тыс. рублей.

В МВД поддержали предложение запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне. Однако, по словам главы ГИБДД Михаила Черникова, инициатива требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти.