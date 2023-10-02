В США «механика» больше не атрибут дешевых версий

Аналитики JD Power подсчитали: в США продажи легковых машин с ручной коробкой передач достигли минимума в 2021 году. Тогда их доля не превышала 0,9 процента от общего числа продаж на североамериканском рынке. Однако в 2023 году интерес вырос практически вдвое: рыночная доля составила 1,7 процента. Причины выбора «механики» поменялись радикально: это больше не атрибут дешевых версий.

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Если раньше американцы выбирали ручную коробку передач из соображений экономии и называли в качестве агрументов меньший расход топлива и дешевый ремонт, то теперь «механика» превратилась в имиджевый инструмент. Родители нередко делают выбор в пользу трёхпедальных машин для своих детей, чтобы те меньше отвлекались на смартфон.

Бестселлер рынка США — Honda Civic на «механике». В топе популярных моделей Ford Mustang, Subaru WRX, Jeep Wrangler, Volkswagen Golf и Jetta. Впрочем, говорить о популярности ручной коробки передач в США не приходится: даже на вторичном рынке доля таких машин не превышает трёх процентов. Из года в год количество предложений трёхпедальных новых машин сокращается, а исключений немного.