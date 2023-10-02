В Россию привезли новый внедорожник Haval H5 за 5,3 млн рублей

Один из частников привез в Россию новый кроссовер Haval H5. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска просят 5 300 000 рублей.

В основе нового Haval H5 лежит пикап Great Wall King Kong Poer. У машин одинаковая колесная база - 3140 мм, но H5 компактнее "Кинг Конга": от бампера до бампера у внедорожника 5190 мм. Родство моделей выдает оформление передней части и салона.

Заявленный клиренс - 200 мм, угол въезда - 25 градусов, угол съезда - 22 градуса, а глубина преодолеваемого брода - 600 мм. Спереди независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади - неразрезной мост.

Интерьер H5 почти скопирован с "Кинг-Конга". Внутри здесь лишь другой центральный тоннель, появился селектор коробки от Tank 300 и экран мультимедийной системы стал больше (12,3 дюйма). Ну и заменили материалы отделки.

У выставленного на продажу внедорожника 2,0 литровый бензиновый двигатель, который выдает 224 л.с. С ним максимальная скорость H5 достигнет 170 км/ч при среднем расходе 92-го бензина от 9,5 до 10,3 л / 100 км. Привод - полный (классический Part-Time с жестким подключением передней оси). Коробка - восьмиступенчатый автомат. В объявлении говорится, что у автомобиля "максимальная комплектация", а сама машина "в наличии и готова к продаже".