Интересные мини-автомобили 2023 года

Рынок компактных автомобилей постепенно становится все больше, так как это продиктовано современным миром. Из-за прироста населения и увеличения общего количества автомобилей, в городе все тяжелее владеть крупными машинами и многие начинают выбирать «компакты». Если автомобиль используется просто для передвижения и поездок за покупками – это наиболее верный вариант.

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Toyota Yaris

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Toyota Yaris – это компактный автомобиль, который выпускается с 1999 года. Актуальный кузов вышел в 2020, так что замены ждать рановато. В среднем Toyota продает по 180 тысяч этих машин в год по всему миру, что лишь подтверждает спрос на них. Стоит правда оговориться, что в России с 2010 года эта модель не продается, поэтому их привозят в частном порядке, и их немного.

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В среднем цена на актуальный кузов составляет около 1,5 млн рублей за автомобиль с двигателем 1,5 литра на 91 л.с. с гибридной установкой. Но для любителей зажигалок рядом продается такой же Yaris, но очень злой – мощность составляет 261 л.с. на механической коробке передач. Это полноценный леворульный автомобиль, который, судя по объявлению, был куплен в Германии, после чего привезен в Россию. Стоимость такой машины – 6,5 млн рублей. Дикая зажигалка по дикой цене.

Mini Hatch

Легендарные три двери от Mini – некогда британской компании, которая позже нашла свое место под крылом у BMW. Mini Hatch – базовая и самая компактная модель марки, которая выпускается с начала двухтысячных годов. Длина машины составляет всего 3,6 метра, что относит ее к классу «супермини». Такого малыша не составит проблем запарковать даже в самом центре города – ему нужно очень мало места. Привод у машины только передний, что свойственно представителям этого класса.

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В продаже много различных вариантов, есть даже предложения от бывшего официального дилера в Москве. Самые дешевые варианты актуального поколения продаются по ценам от 3 млн рублей, но есть и в полтора-два раза дороже. Это будет заряженный электрический вариант мощностью 185 л.с. Также можно найти в продаже гибриды, но больше всего продается классических бензинок, которые в прошлых кузовах отдаются в среднем за 1-2 млн рублей.

Peugeot 208

Вот и «французы» подтянулись – Peugeot 208 тоже вписывается в эту категорию со своей длиной 3,96 метра. Это уже чуть больше, чем у предыдущих машин из списка, а значит «двести восьмой» будет чуть просторнее. По какой-то причине в 2016 году компания Peugeot прекратила поставки этой машины в Россию, так что современный кузов в продаже найти очень сложно, а вот до 2017 года выпуска – легко. Они продаются по ценам менее одного миллиона и предлагают несколько двигателей на выбор: от 1 литра до 1,6. Выбор по мощности также большой: 68, 82 и 120 лошадиных сил. Для автомобиля, вес которого вертится около одной тонны (в зависимости от двигателя и коробки +/- 50 кг) – это неплохой выбор, особенно на 120 лошадей.

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Cовременный Peugeot 208 обладает яркой и выразительной внешностью, но его можно привезти только под заказ. Но если соберетесь, то имеет смысл рассмотреть гибридную версию, которая будет максимально экономичной при мощности в 136 л.с.

Skoda Fabia

А вот и самая маленькая Skoda – Fabia, которая пришла в Россию еще в конце девяностых на смену Skoda Felicia. Все эти модели построены на платформе от Volkswagen Polo, поэтому обладают схожими характеристиками и деталями. Длина актуального кузова составляет 3,97 метра, но здесь уже четыре двери, а не две, как у большинства из списка.

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В России трудно найти машину последнего поколения, а в Москве продается вообще одна единственная за 1,4 млн рублей с пробегом 15 тысяч километров и двигателем объемом 1 литра на 95 лошадиных сил. В салоне есть небольшой дисплей, присутствует система "старт-стоп" и кондиционер. Коробка передач механическая, а привод – передний. Если же рассмотреть предыдущее поколение, то там выбор из нескольких десятков машин в Москве по ценам от 450 тысяч рублей. Есть двигатели на 70, 86 и 105 лошадиных сил.

Honda E

Honda E – очень интересная компактная машинка, которую редко встретишь в наших краях. Автомобиль выглядит как ручной покемон, которого хочется выгуливать на поводке. Внешность при этом стильная: зализанные формы, круглые светодиодные фары, убирающиеся дверные ручки и черный верх.

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Главная отличительная черта – отсутствие боковых зеркал, вместо которых установлены крошечные камеры, передающие изображение на экраны внутри салона. Внутри вас ждет огромный дисплей «от края до края», на котором можно смотреть фильмы и играть в игры.

Honda

Honda E – это электрокар и в Москве можно найти сразу две версии в продаже: на 136 и 154 лошадиные силы. Автомобиль максимально современный, но на любителя из-за игрушечной внешности. Длина Honda E составляет 3,89 метра, а вот вес - 1,5 тонны. Виной всему аккумуляторы, которые дают большую прибавку. Из-за веса разгон этого малыша занимает 8,3 секунды, хотя при 152 л.с. показатель мог быть гораздо меньше.

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo производится с 1975 года и успел полюбиться многим автовладельцам во всем мире. Эта модель также очень популярна в России, поэтому даже современный кузов от 22 года можно найти в продаже в большом количестве.

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На сайте auto.ru только по Москве есть сотни предложений, среди которых вы точно найдете что-то подходящее. Цены начинаются от 1,15 млн рублей, что относительно недорого по сегодняшним меркам. На выбор есть моторы на 90, 110 и 125 лошадиных сил. Самые дорогие варианты от 2022 года продаются за 2,4 миллиона рублей, что тоже не так уж много по сегодняшним меркам. Внутри за эти деньги вас ждет классический Volkswagen Polo с тряпочными креслами, небольшим экраном и висящим в воздухе откидным подлокотником. Да, немецким концернам еще расти и расти до щедрости китайских коллег при таком же прайсе.

Hyundai i20

Автомобильная марка Hyundai пользуется хорошим спросом в нашей стране, особенно в самых дешевых сегментах. Одно время Solaris стал самым настоящим народным автомобилем, который можно было купить чуть дороже «Лады», но получить более мощную и современную машину. Хэтчбек i20 не пользуется таким огромным спросом, как упомянутый Solaris, но тоже присутствует на нашем рынке. Даже сейчас можно купить машину 2023 года, которую привезли на реализацию бывшие официальные дилеры по схеме параллельного импорта.

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Новые или с минимальным пробегом (менее 10 тысяч км) машины стоят от 1,5 до 2,3 млн рублей, в зависимости от комплектации. По двигателям выбора нет – 1,4 литра на 100 лошадок с автоматической коробкой передач. Салон достаточно скромный: тряпка, дисплей размером меньше смартфона, простенький руль с кнопками и климат-контроль. Если обратиться к предыдущим поколениям, то есть и очень дешевые машины от 400 000 рублей за 2009 год на механике. Но, что самое интересное, двигатель будет точно такой же - на 100 лошадиных сил при объеме 1,4 литра.

Заключение