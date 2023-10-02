Еще две страны ЕС запретили въезд машин с российскими номерами

Власти Хорватии и Франции ввели запрет на въезд для автомобилей из России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответ правительства ФРГ депутату бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгению Шмидту.

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Совсем недавно власти Франции говорил, что планов запретить въезд автомобилей из России у нее нет. Евгений Шмидт считает, что вскоре список государств, применяющих санкции к транспорту с российскими номерами, может быть расширен.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

Представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что страны Европейского союза должны самостоятельно решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из России, в том числе автомобилями.