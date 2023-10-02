Производство Chevrolet Corvette Z06 2024 года отложили на две недели

По информации SPEEDME.RU, сотни автомобилей Corvette Z06 2023 года находятся на парковке возле сборочного завода в Боулинг-Грин, ожидая поставки необходимых комплектующих. Многие заказы остаются в статусе 3800, что означает готовность автомобиля, но не имеют дату отгрузки.

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Сообщается, что основной причиной этих задержек являются сложности с поставкой запчастей, особенно тех, которые изготовлены из углеродного волокна. Запрос на аэродинамический пакет Z07, внешние облицовки и внутренние элементы из углеродного волокна превышает имеющееся предложение.