Toyota готовится к выпуску нового внедорожника

Компания Toyota разрабатывает новый компактный внедорожник, который, по предварительным данным, будет называться Land Hopper. Об этом сообщает Carscoops.

© Toyota

Новинка станет конкурентом Ford Bronco. Автомобиль впервые продемонстрируют на выставке Japan Mobility Show, подчеркивает издание.

В Японии компания Toyota ранее зарегистрировала название Land Hopper. Автор пишет, что стоимость машины, возможно, составит менее $27 тыс. (около ₽2 630 000).

Продажи новинки будут осуществляться на рынках США, Европы и Австралии. Визуально внедорожник будет похож на концепт Compact Cruiser EV. При этом Land Hoper будет доступен как с электрической силовой установкой, так и с бензиновым мотором.

Кроме того, автопроизводитель подготовит гибридные модификации, говорится в статье.