Toyota готовится к выпуску нового внедорожника
Компания Toyota разрабатывает новый компактный внедорожник, который, по предварительным данным, будет называться Land Hopper. Об этом сообщает Carscoops.
Новинка станет конкурентом Ford Bronco. Автомобиль впервые продемонстрируют на выставке Japan Mobility Show, подчеркивает издание.
В Японии компания Toyota ранее зарегистрировала название Land Hopper. Автор пишет, что стоимость машины, возможно, составит менее $27 тыс. (около ₽2 630 000).
Продажи новинки будут осуществляться на рынках США, Европы и Австралии. Визуально внедорожник будет похож на концепт Compact Cruiser EV. При этом Land Hoper будет доступен как с электрической силовой установкой, так и с бензиновым мотором.
Кроме того, автопроизводитель подготовит гибридные модификации, говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Toyota готовится к запуску нового маленького внедорожника, вдохновленного концептом Compact Cruiser EV. Речь идет о Land Cruiser Mini. Данная машина – уменьшенная версия Land Cruiser, которая была выпущена в 2023 году.