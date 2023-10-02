Болгария запретила въезд на авто с российскими номерами

Глава пограничной полиции Болгарии Антон Златанов заявил, что до конца дня 2 октября в стране начнет действовать запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает СЕГА.

Златанов отметил, что запрет на въезд грузовиков с российскими номерами действует уже несколько месяцев.

Глава пограничной полиции не смог привести статистику количества машин с номерами РФ, ежемесячно въезжавших в Болгарию, но, по его словам, их немного.

В сентябре 2023 года на сайте Еврокомиссии (ЕК) обновилась страница с ответами на часто задаваемые вопросы о санкциях против России. В ответ на вопрос, могут ли российские туристы въезжать в ЕС на авто, попадающих под запрет в рамках санкций, ЕК заявила, что это запрещено.

После этого запрет на въезд авто с российскими номерами ввели Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия и Норвегия. В эстонской таможне уточнили, что россияне смогут въезжать в страну на автобусах и мотоциклах.

В таможне Литвы сообщили, что владельцы авто с российскими номерами должны вывезти машины за пределы страны и Евросоюза в течение полугода с момента въезда. Исключение сделано для граждан РФ, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее и имеющих документ упрощенного транзита.