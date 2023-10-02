Geely начала сбор заказов на новый Coolray по цене от 2,6 млн рублей

Дилеры Geely в России начали прием заказов на кроссоверы Coolray нового поколения. Модель предлагается в четырех комплектациях, цены стартуют от 2,6 млн рублей, говорится в сообщении китайской компании, которое поступило «Газете.Ru».

© Geely

Geely Coolray оснащен 4-цилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. (270 Нм) с непосредственным впрыском топлива. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями мокрого типа. По сравнению с моделью предыдущего поколения кроссовер увеличился в габаритах, его длина составляет 4380 мм.

В базовой комплектации Coolray получил мультимедийный комплекс с сенсорным 12-дюймовым дисплеем (есть поддержка Apple CarPlay и возможность дублировать экран смартфона) и шесть динамиков. Панель приборов — цифровая монохромная, диагональ экрана составляет 10 дюймов. Для подключения внешних устройств предусмотрены два USB-разъема спереди и один сзади, а также электрическая розетка 12В.

Geely

В список оснащения начальной версии также входят 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные дневные ходовые огни, декоративные рейлинги на крыше, подогрев всех сидений, электромеханический стояночный тормоз, система Start-Stop, функция запуска двигателя кнопкой и дистанционно с помощью ключа, круиз-контроль с ограничителем скорости, датчик освещения, камера заднего вида и задние датчики парковки.