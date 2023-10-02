Минпромторг ограничил параллельный импорт китайских машин

В Россию изменились правила «серого» импорта машин из Китая. Как пишет «Российская газета», с 1 октября 2024 года Минпромторг запретил ввоз автомобилей концернов, которые официально присутствуют на рынке. То есть россияне, желающие купить «параллельно-импортный» автомобиль дешевле рекомендованной производителем цены, скоро не смогут это сделать — когда иссякнут запасы уже доставленных в страну машин. В основном это касается дорогих машин из КНР.

Механизм параллельного рынка введен для марок, которые покинули российский рынок: в этом случае автомобили начинают ввозить не относящиеся к ним юридические или физические лица. Однако в России машины определенных брендов и продавались официально, и импортировались «серыми» продавцами, которые продавали их дешевле рынка. Дело в том, что альтернативным поставщикам не нужно оформлять одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — они получают только заключение о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС), что проще и дешевле.

«Серые» китайские машины еще какое-то время будут доступны на рынке, но вскоре покинут его, и останутся только «официальные» предложения. Это коснется таких моделей, как, например, Hongqi E-HS9 и Voyah Free, которые стоят на несколько миллионов дешевле, чем ввезенные дистрибьютором.

Решение касается только китайских машин, так как европейские, корейские и японские компании из России ушли. Их продукцию продолжат возить параллельным путем.