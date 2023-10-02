Toyota увеличит запас хода электромобилей до 1200 км

Toyota поделилась своими планами относительно дальнейшего совершенствования конструкции аккумуляторов для электромобилей. Компания планирует продолжать исследования и разработки в области энергетических элементов до 2030 года и, в конечном итоге, производить аккумуляторы, обеспечивающие автомобилям запас хода до 1200 км на одной зарядке. Первая крупная технологическая модернизация должна выйти на массовый рынок примерно в 2026 году.

Автомобильная корпорация преследует два направления развития – высокотехнологичные тяговые аккумуляторные батареи с большим запасом хода и более легкие и дешевые аккумуляторные батареи для транспортных средств, которым не требуется большой запас хода. Похоже, первое направление сейчас является приоритетным.

Через три года компания планирует представить полностью электрический автомобиль с литий-ионным аккумулятором, рассчитанным на запас хода 800 км, при этом он будет на 20% дешевле, чем аккумулятор текущей модели bZ4X. Ожидается, что литий-феррофосфатная батарея с запасом хода 600 км появится годом позже и будет стоить на 40% меньше. Недостатком является то, что заправка займет 30 минут, а не 20 минут у литий-ионного аккумулятора.