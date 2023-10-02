Дилер рассказал об осенних автоновинках в России

Какие автомобили привезли дилеры в Россию
Директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский рассказал "Российской газете", какие новинки поступили и поступят к дилерам в ближайшее время.
"Среди осенних новинок в наших дилерских центрах отмечу рестайлинговую модель Chery Tiggo 8 Pro Max. Автомобиль уже прибыл в шоу-рум и доступен к продаже. Стоимость данного кроссовера с учетом текущих предложений начинается от 3 869 900 рублей. Это полноприводный автомобиль с бензиновым двигателем 197 л.с. и широким набором опций. Модель представлена у нас в нескольких цветах - черном, зеленом, серебристом, синем и белом.
По бренду Changan появилась новинка Changan Lamore стоимостью от 2 800 000 рублей. По марке Jetour в качестве новинки стоит назвать кроссовер Jetour X70 Plus.
Также поступил в продажу электромобиль Rising F7 стоимостью 5,9 млн рублей.
Кроме того, в течение пары недель мы ожидаем поступление в наши дилерские центры таких новинок, как Zeekr X и Lixiang L7", - отметил Каменский.
Ранее "РГ" сообщала, что в России осенью начнут продавать новый Geely Coolray и седан Emgrand. Появление на нашем рынке Coolray уже подтвердили и в самой китайской компании.