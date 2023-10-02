Дилер рассказал об осенних автоновинках в России

"Среди осенних новинок в наших дилерских центрах отмечу рестайлинговую модель Chery Tiggo 8 Pro Max. Автомобиль уже прибыл в шоу-рум и доступен к продаже. Стоимость данного кроссовера с учетом текущих предложений начинается от 3 869 900 рублей. Это полноприводный автомобиль с бензиновым двигателем 197 л.с. и широким набором опций. Модель представлена у нас в нескольких цветах - черном, зеленом, серебристом, синем и белом.