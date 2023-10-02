BASF определила будущие модные цвета машин
Компания BASF продемонстрировала цветовые тренды для автомобилей на ближайшие годы, передает Auto.ru.
Компания вдохновилась тенденцией на внедрение искусственного интеллекта (ИИ). В данном случае упор сделан на уход от оттенков, которые традиционно лидируют по всему миру. Речь идет о белом, черном и сером цветах.
Набор разбит на три основных региона. Примечательно, что в них отличаются предпочтения. Для США экспертами предложены оттенки желтого и зеленого. Их преимущества – положительное влияние на настроение и расширение цветовых пространств.
На рынке Европы, Африки и на Ближнем Востоке BASF, как считают специалисты, можно поднять популярность бежевых и пастельных тонов.
Для Азиатско-Тихоокеанского региона предлагают пастельно-зеленый и флуоресцентно-красный оттенки. По мнению экспертов, эти цвета смогут подчеркнуть индивидуальность владельцев.
BASF является крупнейшим в Германии, в Европе и в мире химическим концерном. Штаб-квартира находится в городе Людвигсхафене в земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии. Концерн BASF не первый раз определяет самые популярные автомобильные цвета в мире и регионах.