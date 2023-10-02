Более 4,2 млн электронных СТС загружено на Госуслуги пользователями. Об этом рассказали в Минцифры.

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Приложение "Госуслуги.Авто" было запущено в 2021 году. Сейчас им пользуются 5,5 млн человек. В приложении "Госуслуги Авто" можно загрузить электронные копии СТС и водительского удостоверения. Они отображаются в виде QR-кодов, которые сотрудник ГИБДД может считать специальным устройством.

В ведомстве сообщили, что пользователи загрузили на портал Госуслуги более 4,2 млн электронных СТС и почти 2,5 млн электронных водительских удостоверений.

Сегодня в приложении "Госуслуги.Авто" доступны электронные водительские удостоверения, СТС в электронном виде, оформление европротокола онлайн, возмещение убытков по ОСАГО после ДТП, оплата и обжалование штрафов, сервис проверки автомобиля, а так же запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав