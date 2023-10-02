Volvo приоткрыла внешность первого электрического минивэна EM90

Шведская марка Volvo опубликовала несколько изображений первого электрического минивэна EM90, который дебютирует 12 ноября. Автомобиль построят на базе китайского минивэна Zeekr 009, но внутри, как заверяют в Volvo, он будет напоминать уютную гостиную в скандинавском стиле. На новых тизерах части EM90 видны через окна: можно увидеть его пропорции, решетку радиатора и фонари, спрятанные за шторами.

© Volvo

Volvo EM90 окажется довольно крупным. Ему достанутся хромированная решетка радиатора со светящимся значком Volvo, фары с фирменным «молотом Тора» и светодиодные фонари с вертикальными и горизонтальными секциями, а также двухцветные колесные диски и «акулий плавник» на крыше.

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

EM90, как ожидается, разделит платформу SEA1 с Zeekr 009. Вероятно, силовая установка у минивэнов тоже будет идентичной: в этом случае шведскую новинку оборудуют аккумуляторной батареей Qilin емкостью 140 киловатт-часов от китайской CATL, которая обеспечивает Zeekr до 822 километров хода без подзарядки. Пополнить запас энергии с 10 до 80 процентов можно за 28 минут.

В движение электровэн приводит пара электромоторов суммарной мощностью 544 лошадиные силы (686 Нм крутящего момента).