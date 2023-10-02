Внедорожник Beijing BJ60 получил двигатель нового поколения

Пока не было никаких упоминаний о дате доступности или ценах. Официально известно, что двигатель был разработан инженерами BAIC и считается двигателем нового поколения. В нем активно используются детали Bosch и VGT, имеется непосредственный впрыск и тепловой КПД 41%.

Мощность составляет 163 л.с. и крутящий момент 400 Нм. О трансмиссии ничего не сказано, поэтому мы предполагаем, что в ней используется тот же восьмиступенчатый автомат, что и в бензиновом BJ60. BAIC упоминает, что для этой модели доступна система неполного полного привода, в которой для передней оси используется жесткая муфта.