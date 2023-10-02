Названы особенности старых машин, которые стоит вернуть

Старые автомобили обладали рядом интересных особенностей, которые стоило бы вернуть и в современном автопроме. Об этом пишет журнал «За рулем».

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По мнению издания, если эти особенности, которые кажутся очень удобными, вернуть, то машины «не станут менее безопасными, неудобными или менее экологичными».

В частности, современным машинам очень не хватает сидений-диванов, которыми оборудованы ретро-автомобили. Такие сидения, раскладываясь, превращаются в огромные кровати, что становится незаменимой вещью в путешествии, особенно в случае проблем с инфраструктурой на трассе.

«Современные сиденья – дань спортивности и вынужденная мера из-за неровностей пола автомобилей. Сегодня пол становится ровным, а центральная консоль, по сути, не нужна, так как органы управления становятся электронными», - отмечается в статье.

Интересной особенностью, которой не хватает современным машинам, являются и низкая линия окон, и тонкие стойки. Сейчас сталь прочнее той, из которой машины делали 40-50 лет назад, а значит, стойки можно сделать тоньше и длиннее без ущерба безопасности. Так что пассажиры смогут «в полной мере наслаждаться видами» во время поездки, констатирует издание.

При этом современный тренд на сенсорные кнопки в салоне не всегда удобен, особенно во время движения. Поэтому стоит оставить в покое управление климат-контролями, подогревами, музыкой, чтобы водитель мог менять настройки наощупь во время движения, уверены журналисты.