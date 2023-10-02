Посольство Франции опровергло запрет на въезд российских авто

Франция пока не присоединилась к запрету на въезд автомобилей с российскими номерными знаками в страну. Как сообщает РИА Новости, слухи о введении ограничений опровергли в посольстве Франции.

Там отметили, что вопрос пока еще изучается властями. Сейчас правила въезда во Францию остаются в том виде, в котором они применялись ранее.

Напомним, что в сентябре 2023 года на сайте Еврокомиссии (ЕК) обновилась страница с ответами на часто задаваемые вопросы о санкциях против России. В ответ на вопрос, могут ли российские туристы въезжать в ЕС на авто, попадающих под запрет в рамках санкций, ЕК заявила, что это запрещено. После этого запрет на въезд авто с российскими номерами ввели Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.