Посольство Франции опровергло запрет на въезд российских авто

Франция опровергла введение запрета на въезд российских авто
Франция пока не присоединилась к запрету на въезд автомобилей с российскими номерными знаками в страну. Как сообщает РИА Новости, слухи о введении ограничений опровергли в посольстве Франции.
Там отметили, что вопрос пока еще изучается властями. Сейчас правила въезда во Францию остаются в том виде, в котором они применялись ранее.
Напомним, что в сентябре 2023 года на сайте Еврокомиссии (ЕК) обновилась страница с ответами на часто задаваемые вопросы о санкциях против России. В ответ на вопрос, могут ли российские туристы въезжать в ЕС на авто, попадающих под запрет в рамках санкций, ЕК заявила, что это запрещено. После этого запрет на въезд авто с российскими номерами ввели Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.
При этом в таможне Эстонии уточнили, что россияне могут продолжить въезжать в страну на автобусах и мотоциклах. В таможне Литвы заявили, что владельцы авто с российскими номерами должны вывезти машины за пределы страны и Евросоюза в течение полугода с момента въезда. Исключение на пересечение границы сделали для граждан РФ, которые следуют транзитом в Калининградскую область или из нее.