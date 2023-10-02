Финские власти могут изъять авто с номерами РФ у аэропорта Хельсинки

Власти Финляндии могут начать изымать автомобили, которые длительное время стоят припаркованными на территории аэропорта Хельсинки, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании Finavia, которая управляет финскими аэропортами.

Согласно уточненным правилам, автомобили можно оставить на парковке у аэропорта не более чем на 45 дней, предварительно зарезервировав место. В случае необходимости оставить автомобиль на более длительный срок, владельцу следует связаться со службой информации компании Finavia.

В случае обнаружения автомобилей, припаркованных на территории аэропорта Хельсинки в течение длительного времени без предварительного уведомления и невозможности связаться с их владельцами, компания уведомляет Управление парковки города Вантаа, входящего в агломерацию Хельсинки. Город Вантаа занимается эвакуацией таких автомобилей из аэропорта Хельсинки и дальнейшим хранением. Если владелец автомобиля не выходит на связь или не забирает свой транспорт, право собственности на машину переходит к властям Вантаа.