Внедорожник Jetour T2 выйдет на рынок РФ в первом квартале 2024 года

Модельная линейка китайской марки Jetour в следующем году пополнится новым внедорожником Jetour T2. Продажи начнутся в первом квартале 2024 года, первые автомобили уже прибыли в Россию для прохождения сертификационных испытаний. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

По предварительным данным, российская версия Jetour T2 получит 1,5-литровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, который сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. В Китае также есть полноприводная версия, которая оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 254 лошадиные силы. Он сочетается с роботом или восьмиступенчатым автоматом. 26 сентября, одновременно с презентацией Jetour X70 Plus в России, в Поднебесной на рынок вышел кроссовер T2. Он оказался представлен сразу в шести комплектациях.