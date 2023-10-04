В Москве подорожает парковка и эвакуация автомобилей

В Москве в октябре и ноябре изменятся тарифы для водителей, нарушающих правила парковки. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы. Кроме того, изменятся и тарифы на платных стоянках.

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«С 15 октября изменится стоимость эвакуации машин-нарушителей. Тариф будет пересчитан с учетом роста реальных затрат города на эвакуацию. С 7 ноября на 3,5% улиц с платными парковками изменятся тарифы на парковку. Там, где загрузка платных парковок сейчас достигает 90-100%, то есть почти все время места заняты, будут действовать новые тарифы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что с 7 ноября в зону платной уличной парковки войдет 21 участок улиц. Максимальный тариф на парковку составляет 450 рублей в час и повышаться не будет.