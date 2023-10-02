В России появятся три тысячи новых зарядных станций для электромобилей

К концу будущего года в России планируется установить почти 3 тыс. зарядных станций для электромобилей. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, передает ТАСС.

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Для создания зарядной инфраструктуры для электрокаров до 2024 года должен быть определен перечень пилотных территорий и федеральных трасс.

«В пилотных регионах создана инфраструктура быстрых зарядных станций в количестве не менее 2935 штук до конца 2024 года», — говорится в материалах.

К апрелю текущего года количество станций для зарядки электромобилей в России за год увеличилось на 105%, до 1664, сообщало ранее агентство. В пятерку городов с наибольшим количеством зарядных станций вошли Москва, Южно-Сахалинск, Красноярск, Санкт-Петербург и Казань.