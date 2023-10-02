Цены Lada Largus из последней партии достигли 2,5 млн рублей

В сентябре этого года официальные дилеры получили автомобили Lada Largus из последней выпущенной на заводе в Тольятти партии. Всего было выпущено 650 автомобилей. Сейчас производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти свернуто, сборка будет передислоцирована на производственную площадку АвтоВАЗа в Ижевске. Автомобили Lada Largus пользуются большим спросом у россиян, поэтому автосалоны накручивают цены. У некоторых дилеров стоимость машин доходит до 2,5 млн рублей. Об этом пишет портал Quto.

© Южный автомобиль

По данным издания, еще в сентябре этого года за новые автомобили Lada Largus просили чуть больше 2 млн рублей. Тогда диапазон цен варьировался от 2 050 000 рублей до 2 280 000 рублей в зависимости от города, в котором находится дилер. Сейчас же таких цен нет. Например, в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, и Москве новый Lada Largus можно купить по цене 2 500 000 рублей.