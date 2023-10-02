УАЗ начал оснащать автомобили ранее недоступной опцией

Ульяновский автозавод вновь начал оборудовать свои модели автомобилей принудительной блокировкой дифференциала заднего моста. Об этом этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Опция ранее была временно недоступна.

© УАЗ

«Недавно принудительная блокировка дифференциала вновь вернулась в прайс-листы, поскольку спрос на такое дооснащение со стороны клиентов по-прежнему остается высоким», — сообщили в пресс-службе УАЗа.

Отмечается, что функция принудительной блокировки дифференциала заднего моста доступна в качестве опции для всех моделей УАЗ, в том числе внедорожников «Патриот» и «Хантер», «Пикапа» и СГР («Буханка»), а также бортовых фургонов и коммерческих грузовиков «Профи» за 45 тыс. рублей.