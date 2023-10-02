Китайское чудо: необычные новинки из КНР

Если новости о премьерах европейских, американских и японских автопроизводителей стали для россиян заметками из параллельной вселенной, то китайские новинки вызывают не только теоретический, но и практический интерес. Даже самые удивительные машины из КНР могут попасть в нашу страну. Пока только одна модель из подборки обещана нам официально, однако шансы добраться до России есть и у остальных: в этом помогут «серые» экспортёры. Познакомимся с некоторыми интересными автомобилями из Китая, которые недавно вышли или готовятся выйти в свет.