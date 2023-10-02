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Китайское чудо: необычные новинки из КНР

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Geely Panda Mini. Микрокар получил «брутальную» версию Knight. 
© Motor.ru
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От исходного трёхдверного компакта новинка отличается чёрными защитными вставками, видоизменёнными бамперами, рейлингами на крыше, лестницей, дополнительными ручками на капоте и буксирными проушинами. 
© Motor.ru
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Техническая начинка стандартная. На задней оси установлен синхронный электродвигатель (41 лошадиная сила и 110 Нм). Батарея ёмкостью 17 киловатт-часов, расположенная между осями, обеспечивает запас хода до 200 километров и может подзарядиться с 30 до 80 процентов за полчаса. 
© Motor.ru
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Avatr 12. Электрохэтчбек лишён заднего стекла, зато снабжён панорамной крышей с автоматическим изменением прозрачности, а также современным автопилотом. 
© Motor.ru

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Вторая модель марки предложит выбор между задним и полным приводом. В начальном исполнении единственный электродвигатель развивает 313 лошадиных сил и 370 Нм. У двухмоторной модификации уже 578 сил и 650 Нм. 
© Motor.ru
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Аккумулятор ёмкостью 94,5 киловатт-часа обеспечит дальнобойность от 650 до 700 километров. Продажи на родине стартуют уже в этом году, а в 2024-м бренд намерен выйти на глобальный рынок: электрокары бренда должны появиться и в России. 
© Motor.ru
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Dongfeng Mengshi 917. На домашний рынок выходит внедорожник мощностью свыше тысячи лошадиных сил. 
© Motor.ru
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Самый скромный последовательный гибрид снабжён 1,5-литровым турбодвигателем, выполняющим функцию генератора. Три электромотора выдают 816 сил, а тяговый аккумулятор на 66 киловатт-часов обеспечит запас хода до 1026 километров по стандарту CLTC. 
© Motor.ru
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Электрическая четырёхмоторная установка развивает уже 1088 сил. Ёмкость батареи — 140 киловатт-часов, но пробег без подзарядки не превысит 505 километров по CLTC, так как снаряжённая масса достигает 3,3 тонны. Электрокар способен разворачиваться на месте, ездить по диагонали и ускоряться до ста за 4,2 секунды. 
© Motor.ru

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Great Wall Shanhai Poer 6х6. Шестиколёсный пикап, представленный весной на выставке в Шанхае, может стать серийным: производитель запатентовал внешность товарного варианта. 
© Motor.ru
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Автомобиль получит особую трёхосную платформу, а его длина превысит шесть метров. 
© Motor.ru
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3,0-литровая 360-сильная «шестёрка» и электромотор в сумме выдадут 500 лошадиных сил. Трансмиссия — девятидиапазонный автомат. 
© Motor.ru
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GAC Trumpchi E8. Уменьшенный и упрощённый вариант Trumpchi E9 получил стильный облик и роскошный семи- или шестиместный салон. 
© Motor.ru
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На втором ряду «капитанские» сиденья, а на третьем могут быть раздельные кресла или единый диван. Официальных данных о технической начинке нет. 
© Motor.ru

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Однако сертификационные органы сообщают, что для начала новинка обретёт силовую установку с 1,8-литровым 133-сильным «атмосферником», тяговым электродвигателем и литий-ионным аккумулятором ёмкостью 25,6 киловатт-часа. Пробег на чистом электричестве — до 116 километров по циклу WLTC. 
© Motor.ru

    Если новости о премьерах европейских, американских и японских автопроизводителей стали для россиян заметками из параллельной вселенной, то китайские новинки вызывают не только теоретический, но и практический интерес. Даже самые удивительные машины из КНР могут попасть в нашу страну. Пока только одна модель из подборки обещана нам официально, однако шансы добраться до России есть и у остальных: в этом помогут «серые» экспортёры. Познакомимся с некоторыми интересными автомобилями из Китая, которые недавно вышли или готовятся выйти в свет.

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