Ford и UAW не могут договориться о будущих заводах по выпуску аккумуляторов
Компании Ford Motor Co. и профсоюзу работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) США не удается достигнуть консенсуса в вопросе будущих заводов по выпуску аккумуляторов для электромобилей в США. Соответствующее заявление гендиректор Ford Джим Фарли сделал в беседе с CNBC.
По его словам, компромисса по вопросам зарплат и социального обеспечения уже могли бы достичь, однако «UAW сделал потенциальную сделку заложником вопроса об электромобильных предприятиях».
На минувшей неделе глава UAW Шон Фейн заявил о присоединении работников сборочного предприятия Ford в Чикаго и завода General Motors Co. (GM) в Мичигане к забастовке, которая была ранее инициирована UAW.
Суммарное количество участников забастовки на объектах GM, Ford и Stellantis, с учетом включения в нее еще двух объектов, достигло 25 тысяч.
Она стартовала в середине сентября на заводах сразу всех трех брендов.
В самом начале она затронула предприятие Ford в Мичигане, предприятие GM в Миссури и Stellantis в Огайо. Затем она затронула 38 распределительных центров GM и Stellantis в 20 штатах США.