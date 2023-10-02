Ford и UAW не могут договориться о будущих заводах по выпуску аккумуляторов

Компании Ford Motor Co. и профсоюзу работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) США не удается достигнуть консенсуса в вопросе будущих заводов по выпуску аккумуляторов для электромобилей в США. Соответствующее заявление гендиректор Ford Джим Фарли сделал в беседе с CNBC.

По его словам, компромисса по вопросам зарплат и социального обеспечения уже могли бы достичь, однако «UAW сделал потенциальную сделку заложником вопроса об электромобильных предприятиях».

На минувшей неделе глава UAW Шон Фейн заявил о присоединении работников сборочного предприятия Ford в Чикаго и завода General Motors Co. (GM) в Мичигане к забастовке, которая была ранее инициирована UAW.

Суммарное количество участников забастовки на объектах GM, Ford и Stellantis, с учетом включения в нее еще двух объектов, достигло 25 тысяч.

Она стартовала в середине сентября на заводах сразу всех трех брендов.