Закон о такси все еще не работает, но цены уже выросли

Закон о такси все еще не работает, но цены выросли
Все еще не работает закон о такси, говорят участники рынка. Он вступил в силу месяц назад. Ожидалось, что многих водителей могут отключить от заказов за несоблюдение правил и это вызовет рост цен на такси. И стоимость выросла — примерно на треть, но по иным причинам.
Закон о такси, принятый 1 сентября, так и не заработал. В начале сентября Business FM разговаривала с московскими таксистами. Тогда с момента вступления в силу закона прошло десять дней. Сейчас прошел месяц. И новые нормы все еще не действуют.
Закон обзывает таксистов оформиться как самозанятые, купить ОСАГО по тарифу для перевозчиков, сдать экзамен на знание города и так далее. Ожидалось, что многих водителей могут отключить от заказов за несоблюдение правил и это вызовет рост цен на такси. Цены действительно выросли еще с начала осени. Примерно на треть. Из-за оттока водителей и роста цен на бензин и запчасти. А что касается условий труда таксистов, то вообще ничего не изменилось, признаются они в беседе с Business FM:
«Абсолютно не работает. Единственное, что изменилось за этот месяц, — такое глубокомысленное решение — в путевом листе, который выдается водителю для работы на линии, в который всегда вносились данные о машине, данные о водителе, теперь в обязательном порядке, согласно закону, вносят номер СНИЛС. Я стесняюсь спросить, какое имеет отношение пенсионное страхование к правилам дорожного движения? Со вчерашнего дня, по идее, должно сработать отключение, по крайней мере от работы «Яндекса», людей, у кого не сдана справка об отсутствии судимости. Эти справки выдаются через «Госуслуги» в электронном виде и только так и делаются в течение месяца. Первый был срок 15 сентября, но потом продлили разрешение на работу до 1 октября с этими справками. Сейчас пока информации ни вчера, ни сегодня не было. Значит, по идее, должны блокировать».
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«На сегодняшний день единственный регион в России, который более или менее как-то соответствует этому закону, — это Москва. Но Москва оказалась тоже не готова к выполнению ряда положений, но она хотя бы на 40-50% может соблюсти этот закон. Во всех остальных регионах закон не заработал от слова «совсем», как и не работал предыдущий. Поэтому никаких изменений в такси не произошло, хотя осенью будет еще одно подорожание для такси. Оно еще не началось, я прогнозирую только с конца октября, к началу ноября. Это уже совсем другие факторы, влияют цены на ГСМ, запчасти, автомобили, количество автомобилей на линиях уменьшается, это даже не цены будут расти, а будет повышенный спрос в пиковой нагрузке более высокий».
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«Закон не исполняется, проблема в том, что в регионах реестры и так далее надо было создавать, но закон как на голову упал в декабре, а бюджеты были приняты в ноябре и не подразумевали под такси. Но, опять же, давайте вспомним одну вещь, такое ощущение, что все только узнали, что, чтобы работать в такси, нужна лицензия. Об этом было прописано еще в 2011 году в 69-м Федеральном законе. Например, в законе о такси есть пункт, который требует от агрегаторов запрета на передачу нового заказа, пока водитель выполняет текущий заказ, так называемые заказы по цепочке. Даже этот момент не соблюдается. Я звонил в «Яндекс», узнавал, почему вы до сих пор передаете, на что «Яндекс» отвечает: «Вам надо обратиться к юристу, мы не уполномочены отвечать на этот вопрос». Потом те же самые бизнес-такси, которые без лицензии, там мнимый договор страхования, который прописан в законе, в такси не действует, бизнес-такси как без заклейки ездил, так и ездит. А передача таких машин без лицензии, и без страховки такси заказывают, за каждый случай по 100 тысяч».
В Госдуме планируют разработать законопроект о запрете таксистам стоять в жилых дворах больше получаса. Автор идеи — вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Он считает, что штраф может составить 5 тысяч рублей, как за парковку на месте, отведенном для инвалидов. ГИБДД идею в целом поддержала.