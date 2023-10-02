Закон о такси все еще не работает, но цены уже выросли

«Закон не исполняется, проблема в том, что в регионах реестры и так далее надо было создавать, но закон как на голову упал в декабре, а бюджеты были приняты в ноябре и не подразумевали под такси. Но, опять же, давайте вспомним одну вещь, такое ощущение, что все только узнали, что, чтобы работать в такси, нужна лицензия. Об этом было прописано еще в 2011 году в 69-м Федеральном законе. Например, в законе о такси есть пункт, который требует от агрегаторов запрета на передачу нового заказа, пока водитель выполняет текущий заказ, так называемые заказы по цепочке. Даже этот момент не соблюдается. Я звонил в «Яндекс», узнавал, почему вы до сих пор передаете, на что «Яндекс» отвечает: «Вам надо обратиться к юристу, мы не уполномочены отвечать на этот вопрос». Потом те же самые бизнес-такси, которые без лицензии, там мнимый договор страхования, который прописан в законе, в такси не действует, бизнес-такси как без заклейки ездил, так и ездит. А передача таких машин без лицензии, и без страховки такси заказывают, за каждый случай по 100 тысяч».